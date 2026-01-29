«Ванкувер» разрешил агенту нападающего искать варианты обмена

«Ванкувер» разрешил агенту Кэйна искать варианты обмена. У 34-летнего форварда 23 очка и полезность «-18» в 52 матчах сезона (Рик Даливал)
По информации журналиста Рика Даливала, «Ванкувер» разрешил агенту Эвандера Кэйна искать варианты обмена.
Ранее сообщалось, что 34-летним нападающим интересуются «Даллас» и «Колорадо».
В этом сезоне на счету Кэйна 24 (9+15) очка в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 18».
Действующее соглашение форварда со средней годовой зарплатой 5,125 млн долларов рассчитано до 30 июня 2026 года.
