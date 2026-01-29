Каменский оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

Каменский о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф: «Смотрю его матчи – Саша набрал форму и хорошо играет. Он может все»
Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф.
40-летний капитан «Вашингтона» отстает на 20 шайб (996 против 1016). До конца регулярного чемпионата команда проведет еще 28 матчей.
– Справится ли Александр в этом сезоне?
– Будем болеть и надеяться. Саша может все! Я смотрю его матчи, он набрал форму сейчас, хорошо играет, поэтому он сможет, – сказал Каменский.
В текущем сезоне Овечкин набрал 45 (22+23) очка в 54 матчах при полезности «плюс 2».
