«Сан-Хосе» запрашивал информацию о возможном обмене Панарина

По информации San Jose Hockey Now, «Сан-Хосе» запрашивал информацию о возможном обмене Артемия Панарина из «Рейнджерс».

Отмечается, что 34-летний нападающий был бы готов продлить контракт с «Шаркс» после перехода, но это не значит, что сделка состоится.

Многие клубы подают аналогичные запросы и претендуют на российского хоккеиста.

Ранее «Рейнджерс» вывели Панарина из состава, чтобы защитить от травм перед обменом. В нынешнем сезоне форвард набрал 57 (19+38) очков в 52 матчах регулярки НХЛ.