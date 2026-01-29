«Сан-Хосе» запрашивал информацию о возможном обмене Панарина

«Сан-Хосе» запрашивал информацию о Панарине. Форвард был бы готов продлить контракт с «Шаркс» (San Jose Hockey Now)
По информации San Jose Hockey Now, «Сан-Хосе» запрашивал информацию о возможном обмене Артемия Панарина из «Рейнджерс».
Отмечается, что 34-летний нападающий был бы готов продлить контракт с «Шаркс» после перехода, но это не значит, что сделка состоится.
Многие клубы подают аналогичные запросы и претендуют на российского хоккеиста.
Ранее «Рейнджерс» вывели Панарина из состава, чтобы защитить от травм перед обменом. В нынешнем сезоне форвард набрал 57 (19+38) очков в 52 матчах регулярки НХЛ.
