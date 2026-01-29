Экс-тренер сборной России высказался о возможной отставке Ларионова из СКА

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков заявил «Матч ТВ», что петербургскому СКА не нужно увольнять главного тренера Игоря Ларионова.

© ХК СКА

Во вторник СКА уступил «Локомотиву» со счетом 1:3 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ, армейская команда потерпела пятое поражение подряд. Ларионов возглавил СКА в июне 2025 года.

— Что думаете о результатах СКА и возможной отставке Ларионова?

— Думаю, что это вброс. Тут никакой спешки не должно быть. Пять поражений, конечно, серьезный момент, но Ларионов имеет большой опыт как тренер и бывший игрок. Надеюсь, он поправит эту ситуацию. Это гладкий чемпионат, здесь всякое возможно. Бывают и спады серьезные. Это опыт, который приобретают все: игроки, специалисты, руководство. Проанализируют ситуацию и будут выправлять, чтобы в дальнейшим такого не было. Не думаю, что разбрасываться специалистами — правильное решение, — сказал Быков «Матч ТВ».

СКА с 53 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче СКА 30 января сыграет в гостях против московского «Спартака».

