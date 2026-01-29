Экс-тренер сборной России высказался о возможной отставке Ларионова из СКА

Быков о возможной отставке Ларионова из СКА: «Не думаю, что разбрасываться специалистами — правильное решение»
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков заявил «Матч ТВ», что петербургскому СКА не нужно увольнять главного тренера Игоря Ларионова.
Во вторник СКА уступил «Локомотиву» со счетом 1:3 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ, армейская команда потерпела пятое поражение подряд. Ларионов возглавил СКА в июне 2025 года.
— Что думаете о результатах СКА и возможной отставке Ларионова?
— Думаю, что это вброс. Тут никакой спешки не должно быть. Пять поражений, конечно, серьезный момент, но Ларионов имеет большой опыт как тренер и бывший игрок. Надеюсь, он поправит эту ситуацию. Это гладкий чемпионат, здесь всякое возможно. Бывают и спады серьезные. Это опыт, который приобретают все: игроки, специалисты, руководство. Проанализируют ситуацию и будут выправлять, чтобы в дальнейшим такого не было. Не думаю, что разбрасываться специалистами — правильное решение, — сказал Быков «Матч ТВ».
СКА с 53 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче СКА 30 января сыграет в гостях против московского «Спартака».
Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.