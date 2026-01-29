В матче «Авангарда» и «Трактора» произошла драка

В матче «Авангарда» и «Трактора» в Фонбет Чемпионате КХЛ произошла драка.

На 19-й минуте игры нападающий клуба из Челябинска Андрей Никонов толкнул форварда омской команды Николая Прохоркина в спину у борта.

За товарища по команде вступился защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони, который подрался с Никоновым.

В результате Чеккони получил 5 минут штрафа за драку.

Никонов был наказан 5 минутами штрафа за драку и 2 минутами за толчок Прохоркина на борт.