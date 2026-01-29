В матче «Авангарда» и «Трактора» произошла драка

Чеккони подрался с Никоновым в матче «Авангарда» и «Трактора», вступившись за Прохоркина
В матче «Авангарда» и «Трактора» в Фонбет Чемпионате КХЛ произошла драка.
На 19-й минуте игры нападающий клуба из Челябинска Андрей Никонов толкнул форварда омской команды Николая Прохоркина в спину у борта.
За товарища по команде вступился защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони, который подрался с Никоновым.
В результате Чеккони получил 5 минут штрафа за драку.
Никонов был наказан 5 минутами штрафа за драку и 2 минутами за толчок Прохоркина на борт.
Тамбиев будет работать на лавке СКА в матче против «Спартака». Это будет его первая игра в штабе Ларионова («Матч ТВ»)
Быстров о легионерах в РПЛ: «И в худшие времена привозили дрова, но сейчас уровень иностранцев совсем не впечатляет. Их пачками везут»
Чеккони подрался с Никоновым в матче «Авангарда» и «Трактора», вступившись за Прохоркина
Тамбиев будет работать на лавке СКА в матче против «Спартака». Это будет его первая игра в штабе Ларионова («Матч ТВ»)
Быстров о легионерах в РПЛ: «И в худшие времена привозили дрова, но сейчас уровень иностранцев совсем не впечатляет. Их пачками везут»
Чеккони подрался с Никоновым в матче «Авангарда» и «Трактора», вступившись за Прохоркина