Стало известно, в каком матче Тамбиев впервые будет работать на лавке СКА

Тамбиев будет работать на лавке СКА в матче против «Спартака». Это будет его первая игра в штабе Ларионова («Матч ТВ»)
Первым матчем Леонида Тамбиева в тренерском штабе СКА будет игра против «Спартака».
Об этом сообщает «Матч ТВ». Игра состоится в Москве 30 января.
Ранее появилась информация о том, что Тамбиев станет помощником тренера Игоря Ларионова в СКА.
«Завтра Тамбиев будет работать на лавке СКА в матче против «Спартака» как помощник Игоря Ларионова», – сказал источник телеканала.
СКА проиграл 5 последних матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и идет 8-м на Западе с 53 очками в 48 играх. Ларионов возглавил клуб в межсезонье, сменив Романа Ротенберга.
Ранее Тамбиев покинул «Адмирал», который возглавлял с 2021 года.
