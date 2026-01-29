Стало известно, в каком матче Тамбиев впервые будет работать на лавке СКА

Первым матчем Леонида Тамбиева в тренерском штабе СКА будет игра против «Спартака».

© Sports.ru

Об этом сообщает «Матч ТВ». Игра состоится в Москве 30 января.

Ранее появилась информация о том, что Тамбиев станет помощником тренера Игоря Ларионова в СКА.

«Завтра Тамбиев будет работать на лавке СКА в матче против «Спартака» как помощник Игоря Ларионова», – сказал источник телеканала.

СКА проиграл 5 последних матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и идет 8-м на Западе с 53 очками в 48 играх. Ларионов возглавил клуб в межсезонье, сменив Романа Ротенберга.

Ранее Тамбиев покинул «Адмирал», который возглавлял с 2021 года.