«Сибирь» одолела минское «Динамо»

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и минским «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «Сибири» голы забили Алексей Яковлев, Фёдор Гордеев, Семён Кошелев, Энди Андреофф. Единственную шайбу в составе белорусского клуба забросил защитник Даррен Диц.

Для новосибирского клуба данная победа стала четвёртой подряд и первой над «Динамо» в текущем сезоне КХЛ.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Сибирь» сыграет дома с «Трактором» 31 января. «Динамо» в этот же день встретится в Магнитогорске с «Металлургом».