Нападающего "Спартака" в Матче звезд КХЛ заменит защитник "Адмирала"

Шулак заменит Ружичку в Матче звезд КХЛ, вместо Галлана команду KHL World Stars возглавит Митч Лав
Нападающий московского «Спартака» Адам Ружичка не сможет принять участие в Матче звезд КХЛ 2026, его в составе команды KHL World Stars заменит защитник владивостокского «Адмирала» Либор Шулак, сообщает пресс‑служба лиги.
Ранее «Матч ТВ» сообщал, что Ружичка не поедет на Матч звезд КХЛ, потому что отправится на Олимпийские игры 2026 года в составе сборной Словакии.
Также Жерара Галлана, покинувшего «Шанхайских Драконов» по состоянию здоровья, на Матче звезд заменит действующий главный тренер китайского клуба Митч Лав.
Матч звезд КХЛ пройдет 6–8 февраля в Екатеринбурге. В первый день звездного уикэнда состоится игра за Кубок Вызова, 7 февраля — первая часть мастер‑шоу и два полуфинальных матча, 8 февраля — вторая часть конкурсов и решающие игры турнира.
Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Организаторы лыжной гонки в Италии признали ошибкой флаг Казахстана в заявке Большунова, россиянин исключен из списка участников
Судьи РПЛ и Первой лиги соберутся на тренировочные сборы в Турции, РФС провел существенную ротацию состава
Шулак заменит Ружичку в Матче звезд КХЛ, вместо Галлана команду KHL World Stars возглавит Митч Лав
Организаторы лыжной гонки в Италии признали ошибкой флаг Казахстана в заявке Большунова, россиянин исключен из списка участников
Судьи РПЛ и Первой лиги соберутся на тренировочные сборы в Турции, РФС провел существенную ротацию состава
Шулак заменит Ружичку в Матче звезд КХЛ, вместо Галлана команду KHL World Stars возглавит Митч Лав