Нападающего "Спартака" в Матче звезд КХЛ заменит защитник "Адмирала"

Нападающий московского «Спартака» Адам Ружичка не сможет принять участие в Матче звезд КХЛ 2026, его в составе команды KHL World Stars заменит защитник владивостокского «Адмирала» Либор Шулак, сообщает пресс‑служба лиги.

© КХЛ

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что Ружичка не поедет на Матч звезд КХЛ, потому что отправится на Олимпийские игры 2026 года в составе сборной Словакии.

Также Жерара Галлана, покинувшего «Шанхайских Драконов» по состоянию здоровья, на Матче звезд заменит действующий главный тренер китайского клуба Митч Лав.

Матч звезд КХЛ пройдет 6–8 февраля в Екатеринбурге. В первый день звездного уикэнда состоится игра за Кубок Вызова, 7 февраля — первая часть мастер‑шоу и два полуфинальных матча, 8 февраля — вторая часть конкурсов и решающие игры турнира.

