Капитан «Рейнджерс» высказался о ситуации с Панариным

Капитан «Нью-Йорк Рейнджерс» Джей Ти Миллер высказался о вероятном уходе российского нападающего Артемия Панарина из команды.

«Такие вещи вызывают сильные эмоции… Это отстой. Он — движущая сила команды, отличный парень. Но, тем не менее, у нас есть работа, которую необходимо выполнять. Это часть бизнеса, нам нужно выкладываться и стараться выигрывать матчи», — приводит слова Миллера журналист Питер Бо на своей странице в социальной сети Х.

Контракт с командой из Нью-Йорка у Артемия заканчивается летом 2026 года без возможности продления. Форвард перешёл в «Рейнджерс» в 2019 году из «Коламбус Блю Джекетс». В нынешнем сезоне на счету Панарина 57 (19+38) очков в 52 матчах.