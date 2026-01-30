«Ак Барс» подписал новый контракт с нападающим Никитой Дыняком до конца сезона-2028/2029. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

В текущем сезоне 28-летний форвард сыграл 43 матча, в которых набрал 14 (5+9) очков. Всего в рамках КХЛ на счету Дыняка 360 игр, где он забросил 42 шайбы и отдал 45 результативных передач с показателем полезности «+24».