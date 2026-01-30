ХК «Сочи» погасил долги перед командой

«Сочи» погасил задолженности перед командой.

Ранее сообщалось, что у клуба есть долги перед хоккеистами и тренерами.

«Сегодня все долги погасили. Их больше нет», – сообщил источник «Матч ТВ».

Южане на данный момент находятся на 10-й позиции в таблице Западной конференции, набрав 37 очков в 48 матчах.