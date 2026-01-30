Экс-тренер клубов КХЛ оценил ситуацию в минском «Динамо» из-за Спунера

Рябыкин о споре в минском «Динамо» из-за Спунера: «У него есть определенная репутация. Спронг набрал очко, но «Автомобилист» крупно проиграл. Реакция тренера становится понятной»
Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказал мнение по поводу ситуации в минском «Динамо».
Ранее после матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:2 ОТ) главный тренер команды Дмитрий Квартальнов оценил переход нападающего Райана Спунера: «Не знаю, что он будет делать в минском «Динамо». Еще один романтик присоединился. Нам нужные другие хоккеисты».
Генеральный менеджер клуба Олег Антоненко прокомментировал высказывание тренера следующим образом: «Агентским историям положен конец. Тренер хотел Данилу Квартальнова, но клуб взял Спунера – это эффективнее подписания племянника».
– Вы на чьей стороне – тренера Квартальнова или менеджмента?
– Думаю, в клубе сами во всем разберутся. Но у тренеров всегда есть определенная солидарность.
– Какая?
– В нашем хоккее есть категория хоккеистов – в частности легионеров, которым в контрактах прописаны бонусы за определенные личные достижения.
И тут для тренеров – самый тонкий момент: как перевести личную мотивацию таких хоккеистов в командный результат?
Тот же Спунер – забивной игрок, но у него есть определенная репутация, в клубах он не задерживается.
Или вот еще один пример – Спронг. После спорной ситуации в ЦСКА он оказался в «Автомобилисте». Вчера в Хабаровске набрал очередное очко, но при этом его команда крупно проиграла.
Ситуацию в Минске можно рассматривать именно под этим углом. И тогда реакция тренера становится понятной, – сказал Дмитрий Рябыкин.
«Сочи» погасил долги перед командой («Матч ТВ»)
«Серик» Садыгова предложил Ташуеву условия лучше, чем в «Енисее»: «Спасибо, но я не могу бросить команду»
Рябыкин о споре в минском «Динамо» из-за Спунера: «У него есть определенная репутация. Спронг набрал очко, но «Автомобилист» крупно проиграл. Реакция тренера становится понятной»
«Сочи» погасил долги перед командой («Матч ТВ»)
«Серик» Садыгова предложил Ташуеву условия лучше, чем в «Енисее»: «Спасибо, но я не могу бросить команду»
Рябыкин о споре в минском «Динамо» из-за Спунера: «У него есть определенная репутация. Спронг набрал очко, но «Автомобилист» крупно проиграл. Реакция тренера становится понятной»