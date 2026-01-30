Нападающий СКА назвал проблемы команды

Нападающий СКА Никита Дишковский в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Алексеем МИХАЙЛОВЫМ высказался об игровых проблемах петербургской команды в последних матчах.

© ХК СКА

С момента матча против «Спартака» 22 января (1:2) СКА провел 159 минут без заброшенных шайб. «Сухую» серию армейцам удалось прервать благодаря голу Рокко Гримальди в ворота «Локомотива» на 60-й минуте встречи (1:3).

– Подводит реализация, – начал Дишковский. – В конце матча против «Локомотива» Рокко сделал то, что мы и должны были делать всю игру – лезть на ворота, доставлять туда шайбу любой ценой. Почему-то мы это делаем только в концовке, когда время поджимает. Так надо делать с самого начала – не искать лишний пас, а больше угрожать.

– Получается, в матче с «Локо» и до этого, против «Спартака» и «Торпедо», СКА банально не дорабатывал в атаке или где-то перемудрил?

– Не хватает более простых решений. Мы многие атаки до броска не доводим. Нам надо где-то попроще действовать и бросать больше, нагружать вратаря.

– С чем можно связать нехватку тех самых простых решений? Голова перегружается от перенасыщения информацией или посторонними мыслями?

– Ошибки случаются. Есть разного уровня ошибки: когда пробовал, но не получилось, и когда просто глупый привоз, потеря и так далее. Нужно их различать и убирать слишком грубые ошибки, но не бояться рисковать.

СКА проиграл в пяти последних матчах регулярного чемпионата КХЛ. На данный момент армейцы занимают 8-е место в Западной конференции (53 очка), опережая идущий девятым «Шанхай Дрэгонс» на 8 очков.

В плей-офф выходят по восемь лучших команд каждой из двух конференций.