Кучеров вышел на второе место по голам в истории «Тампы»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Виннипег Джетс» забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров забросил свою 384-ю шайбу за «молний» и по данному показателю вышел на чистое второе место в истории «Тампы», обойдя Венсана Лекавалье. Рекорд «Лайтнинг» принадлежит Стивену Стэмкосу — 555 шайб.

В Тампе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Виннипег Джетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.