ХК ЦСКА продлит контракт с защитником

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА продлит контракт с защитником Иванов Патрихаевым до 31 мая 2028 года. В ближайшее время об этом объявят официально.

19-летний хоккеист провёл за армейский клуб 64 матча в Континентальной хоккейной лиге, заработав 13 очков — три заброшенные шайбы и 10 результативных передач.

Начал заниматься хоккеем в семь лет в Верхней Пышме. С 2016 года стал заниматься в Екатеринбурге, вначале в «Юности», затем — в «Авто-Спартаковце». В 2021 году перешёл в московское «Динамо», в сезоне- 2022/2023 дебютировал за МХК «Динамо», проведя в МХЛ пять матчей. 23 мая 2024 года был обменян в ЦСКА на Антона Слепышева. Стал играть в МХЛ за «Красную армию», а 14 сентября того же года провёл первый матч в КХЛ — в гостевой игре с «Северсталью» (2:4).