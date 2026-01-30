«Локомотив» обыграл «Ладу»

Ярославский «Локомотив» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

© Матч ТВ

Встреча завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Александр Елесин, Илья Николаев и Егор Сурин. У гостей отличился Павел Гоголев.

«Локомотив» одержал четвертую победу подряд, набрал 71 очко и лидирует в турнирной таблице Западной конференции, «Лада» (36) идет на последней, 11‑й строчке.

В следующем матче ярославцы 1 февраля примут «Сочи», а тольяттинцы двумя днями позднее сыграют дома с «Металлургом».