СКА проиграл «Спартаку»

Петербургский СКА уступил московскому «Спартаку» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу хозяев льда. Дубль оформил Даниил Гутик, по шайбе забросили Павел Порядин и Никита Коростелев. Вратарь «красно‑белых» Александр Георгиев отразил 25 бросков и впервые в карьере в КХЛ отыграл «на ноль».

«Спартак» с 60 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, СКА (53), потерпевший шестое подряд поражение, идет восьмым.

Команда Алексея Жамнова в следующем матче 2 февраля сыграет с «Северсталью» в Череповце, СКА в воскресенье встретится на выезде с ЦСКА.