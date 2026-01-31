«Трактор» одолел «Сибирь» и прервал победную серию новосибирского клуба
В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
Шайбы в составе уральского клуба на свой счёт записали Александр Рыков, Михаил Григоренко, Максим Джиошвили. У «Сибири» гол забил Вячеслав Лещенко.
«Сибирь» после сегодняшнего поражения прервала свою победную серию из четырёх матчей.
В следующей игре Континентальной хоккейной команды «Сибирь» примет на своём льду «Ак Барс» 2 февраля. «Трактор» в следующем матче также встретится с казанским клубом, но 4 февраля.