Оценены шансы Овечкина забросить тысячную шайбу в начале февраля

Букмекеры оценили шансы российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина забросить тысячную шайбу в начале февраля. Об этом сообщает Sports.

Аналитики увидели наибольший шанс на 1000-ю шайбу в матче с «Нэшвиллом» 6 февраля — коэффициент 4,70. На игру с «Филадельфией» оценивают в 5,50, с «Айлендерс» — 7,00, с «Каролиной» — 12,00.

Овечкин забил 996 голов с учетом плей-офф в НХЛ. Чтобы догнать по этому показателю канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, на счету которого 1016 голов, россиянину осталось забросить ровно 20 шайб.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В апреле прошлого года он побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.