«Металлург» обыграл минское «Динамо», у белорусского клуба третье поражение кряду

Сегодня, 31 января, в Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал минское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Металлург», одержали хозяева со счётом 5:4.

На седьмой минуте нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв забил первый гол. На 20-й минуте форвард Даниил Вовченко удвоил преимущество магнитогорцев. На 26-й минуте нападающий Виталий Пинчук сократил отставание «Динамо». На 37-й минуте форвард Роман Канцеров забросил третью шайбу в ворота минчан. На 42-й минуте Пинчук вновь сократил отставание гостей, оформив дубль.

На 53-й минуте нападающий Руслан Исхаков вернул хозяевам былое преимущество. На 54-й минуте форвард Сергей Толчинский забил пятый гол «Металлурга». На 57-й минуте нападающий Станислав Галиев отыграл одну шайбу «Динамо». На последней минуте Галиев забил четвёртый гол минчан, оформив дубль и установив окончательный счёт — 5:4.