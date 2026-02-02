Тренер Браташ высказался о поражении «Адмирала» от «Торпедо»

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ заявил, что по содержанию игры команда ни в чем не уступала «Торпедо» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В понедельник «Адмирал» дома проиграл «Торпедо» в овертайме — 2:3.

— Мы сыграли с одной из быстрых команд в КХЛ. Задача была не уступить в скорости, и мы справились с этим. Но не справились с тем, что не забили на одну шайбу больше, чем соперник. Мы всё для этого делали, и считаю, что шансов у нас было больше. По содержанию игры мы не проиграли, но пропустили в овертайме.

— Шайба в меньшинстве помогла команде психологически?

— Конечно. Это был переломный момент. Жалко, что мы его не развили. Это хоккей — кто использует больше шансов, тот и выигрывает. Но этих шансов у нас было не меньше.

— Вы сказали, что «Адмирал» был как минимум не хуже, но, наверное, был лучше?

— Я просто поскромничал (улыбается). Улучшения у нас есть. До идеала далеко, но работа ежедневная ведется. На льду хотелось бы видеть большего, но график не позволяет много тренироваться, — передает слова Браташа корреспондент «Матч ТВ».

Сейчас «Адмирал» замыкает таблицу Восточной конференции, набрав 37 очков. Следующий матч команда Браташа проведет 4 февраля дома против «Барыса».

