«Ак Барс» разгромил «Нефтехимик»

Сегодня, 31 января, в Казани завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Татнефть-Арена», одержали хозяева со счётом 6:1.

На шестой минуте нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов забил первый гол. На восьмой минуте форвард Нэйтан Тодд удвоил преимущество казанцев. На 10-й минуте нападающий Александр Хмелевски забросил третью шайбу в ворота «Нефтехимика». На 26-й минуте форвард Илья Сафонов укрепил преимущество хозяев.

На 32-й минуте нападающий Матвей Заседа сократил отставание нижнекамцев. На 44-й минуте защитник Митчелл Миллер забил пятый гол «Ак Барса». На 59-й минуте Сафонов упрочил преимущество казанского клуба, оформив дубль и установив окончательный счёт — 6:1.

Таким образом, прервалась победная серия «Нефтехимика» из семи матчей.