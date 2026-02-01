Капризов первым из россиян достиг отметки в 30 заброшенных шайб в сезоне НХЛ

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал первым российским хоккеистом, достигшим отметки в 30 голов в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Форвард отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3).

В нынешнем сезоне Капризов провёл 56 игр, в которых набрал 67 (30+37) очков при полезности «+8». 28-летний хоккеист выступает за «Миннесоту» с сезона-2020/2021. Всего на его счету 375 матчей в регулярных чемпионатах, 215 заброшенных шайб и 238 результативных передач.

Кирилл был выбран «Уайлд» в пятом раунде под общим 135-м номером на драфте НХЛ 2015 года.