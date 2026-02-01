СКА по буллитам проиграл ЦСКА и потерпел седьмое поражение подряд в КХЛ

СКА из Санкт‑Петербурга в серии буллитов уступил московскому ЦСКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу «красно‑синих».

В составе ЦСКА в основное время голы забили Денис Гурьянов и Никита Нестеров, у СКА отличились Андрей Педан и Рокко Гримальди. Автором решающего буллита стал Виталий Абрамов.

ЦСКА одержал четвертую победу подряд и с 62 очками занимает пятое место в Западной конференции. СКА потерпел седьмое поражение подряд и с 54 очками располагается на восьмой строчке на Западе.

В следующем матче СКА 3 февраля сыграет на выезде с минским «Динамо», а ЦСКА в этот же день предстоит домашняя встреча с «Сочи».

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 Б (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Гурьянов, 16:26. Нестеров, 35:38. — Педан, 7:13. Гримальди, 44:57.

Победный буллит: Абрамов