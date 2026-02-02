«Амур» одержал победу над «Барысом»

Хабаровский «Амур» одержал победу над казахстанским «Барысом» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). В составе победителей дубль оформил Кирилл Слепец, также отличились Алекс Гальченюк и Иван Мищенко. За «Барыс» забивали Всеволод Логвин и Алихан Асетов.

«Амур» с 45 очками занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Барыс» (40 очков), проигравший шестой матч подряд, идет десятым.

В следящем матче хабаровский клуб примет нижегородское «Торпедо», «Барыс» на выезде сыграет с «Адмиралом» из Владивостока. Оба матча пройдут в среду, 4 февраля.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Барыс» (Астана) — 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Голы: Гальченюк, 8:19. Мищенко, 9:43. Слепец, 35:06, 56:46. — Логвин, 5:02. Асетов, 45:52.