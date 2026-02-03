Овечкин обошел Гретцки по очкам за один клуб НХЛ

Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин обогнал Уэйна Гретцки по количеству результативных действий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за один клуб.

Александр Овечкин, капитан и нападающий клуба «Вашингтон», обошёл легендарного Уэйна Гретцки по количеству результативных действий за одну команду в истории НХЛ, сообщает ТАСС. В матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс», завершившемся победой «Вашингтона» со счётом 4:1, российский форвард записал на свой счет голевую передачу.

Теперь на счету Овечкина 1670 очков (919 голов и 751 результативная передача) в 1548 матчах за «Вашингтон». Это позволило ему занять пятое место среди игроков по количеству результативных действий за одну команду. Лидером этого рейтинга остается Горди Хоу с 1809 очками, далее идут Стив Айзерман (1755), Сидни Кросби (1745) и Марио Лемье (1723).

Помимо этого, Овечкин вышел на 50-е место в истории лиги по числу передач, обогнав канадца Ларри Робинсона. До следующего игрока в этом списке, американца Дуга Уэйта, россиянину осталось сделать четыре передачи. Абсолютным рекордсменом по этим показателям остаётся Гретцки – в его активе 1963 передачи.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года и за свою карьеру уже стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя прежний рекорд Гретцки. В 2018 году он принес «Вашингтону» первый в истории клуба Кубок Стэнли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин сделал результативную передачу в победном матче «Вашингтона» против «Айлендерс».