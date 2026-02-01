Игорь Никитин высказался о победе ЦСКА в армейском дерби со СКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о победе над СКА (3:2) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ, назвав посредственной игру своей команды.

– Честно говоря, посредственно играли, но по буллитам выиграли. В жизни по‑разному все бывает. Не знаю пока, это плюс или минус, но рост команды виден.

– СКА перед матчем был зверем, загнанным в угол. Согласны, что на этом фоне рост команды более отчетливо виден?

– У всех команд бывают хорошие и плохие времена. Сила команды, то, что мы ребятам говорим, – это найти в себе силы в игре, в ключевых моментах провести лучшую смену. У кого‑то это лучше получалось, и это дало нам шансы выиграть, а кто‑то не мог вернуться на нужную орбиту.

– ЦСКА впервые в этом сезоне выиграл буллитную серию.

– Парни заслужили победу в серии буллитов, и я не про эту игру, а в целом. Мы часто проигрывали по буллитам, хорошо играя. В критический момент нужно выстоять в меньшинстве, ребята самоотверженно выстояли, и это дало нам шанс на буллиты. Абрамов молодчик, реализовал свой шанс, а Гамзин отразил три броска. Это как раз к тому, что мы собрали пазл, который позволил нам победить.

– Удаление Зернова не удивило? На повторе видно, что Филлипс толкает Дениса на вратаря.

– Нам‑то что удивляться? Нам надо реагировать правильно: кого выпустить, как играть.

– Со стороны показалось, что команда выглядела очень тяжелой со второго периода. С чем вы это связываете?

– У нас просто выходной был, поэтому у парней сил и не было.

– Многие удивились, что Клим Костин отсутствовал.

– Банально приболел. Сегодня он начал тренироваться. Все мы люди, Клим в том числе, – сказал Никитин.