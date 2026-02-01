Каюмов стал рекордсменом «Локомотива» по заброшенным шайбам в КХЛ

Нападающий ярославского «Локомотива» Артур Каюмов стал рекордсменом клуба по заброшенным шайбам, сообщает пресс‑служба КХЛ.

© ХК «Локомотив»

«Локомотив» в воскресенье принимал «Сочи». Каюмов отличился на 13‑й минуте второго периода, эта шайба для форварда стала 119‑й, что является рекордным показателем для клуба в КХЛ. Ранее рекорд принадлежал Егору Аверину (118).

«Локомотив» обыграл «Сочи» со счетом 3:0 и лидирует в турнирной таблице Западной конференции.

Каюумову 27 лет. В «Локомотиве» форвард с сезона‑2016/17. Всего на его счету 545 матчей в КХЛ, 282 очка (119+163).

«Локомотив» в ближайшей игре 4 февраля примет московский «Спартак».

