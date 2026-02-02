Вратарь «Тампы» Василевский подрался с голкипером «Бостона»

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский подрался с американским вратарем «Бостон Брюинз» Джереми Свейманом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

© Газета.Ru

Эскалация началась после столкновения полевых игроков, в которое вмешался Свейман. Увидев это, Василевский направился из своей зоны к центру площадки. Американский вратарь двинулся ему навстречу, и оба, сбросив перчатки и шлемы, начали потасовку. Спортсмены нанесли друг другу несколько ударов, после чего Василевский повалил Свеймана на лед.

Оба голкипера были удалены до конца матча.

IIHF весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не примут участие в мировом первенстве 2026 года.