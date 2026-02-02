Впервые за последние 15 лет состоялись две вратарские драки за сезон в НХЛ

В матче НХЛ на открытом воздухе между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз» российский вратарь команды хозяев Андрей Василевский подрался с американским голкипером «Бостона» Джереми Свейманом. Это вторая драка вратарей в текущем сезоне.

Ранее, 20 января, голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский подрался с вратарём «Сан-Хосе Шаркс» Алексом Недельковичем. В последний раз в НХЛ две вратарские драки за сезон произошли 15 лет назад.

В сезоне-2010/2011 вратарь «Монреаля» Кэри Прайс подрался с голкипером «Бостона» Тимом Томасом, а также состоялась драка вратарей «Нью-Йорк Айлендерс» и «Питтсбурга» — Рика Дипьетро и Брента Джонсона.