Василевский обосновал драку с вратарем «Бостона»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский высказался о драке со своим визави Джереми Свайменом в матче Stadium Series с «Бостоном» (6:5 Б).
Эпизод произошел во втором периоде, когда «Лайтнинг» уступали со счетом 2:5. Оба вратаря получили по 7 минут штрафа.
«Я увидел, что Сваймен машет блином. Потом сработал рефлекс, я доехал до середины площадки и вызвал его на драку, он принял вызов, за что ему большое спасибо. Он на протяжении всего матча хорошо играл в воротах и здорово проявил себя в драке. Большое спасибо ему за мою первую драку в НХЛ. После того, как мы оба упали, мы обменялись хорошими словами. Для меня лично это один из самых значимых моментов в карьере, ведь раньше я никогда не дрался в НХЛ», – сказал Василевский.
