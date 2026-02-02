Вратарь «Бостона» поделился эмоциями от драки с Василевским

Вратарь «Бостон Брюинз» Джереми Свейман поделился эмоциями от драки с российским голкипером «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андреем Василевским (5:6 Б). Это была первая драка вратарей в истории матчей НХЛ на открытом воздухе.

«Драка с самым крупным и сильным вратарём в лиге — это был не мой выбор. Рад, что это завершилось, наверное, после этого завяжу с драками (улыбается). Не знал, что он левша. Мы улыбнулись и перекинулись словами после драки. Он хотел победить, это одно из проявлений уважения к игре», — цитирует Свеймана пресс-служба клуба.

В последний раз в НХЛ две вратарские драки за сезон произошли 15 лет назад.