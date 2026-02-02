КХЛ назвала лучших игроков недели

Голкипер омского "Авангарда" Никита Серебряков признан лучшим вратарем прошедшей игровой недели в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В двух матчах Серебряков пропустил одну шайбу, отразив 98,3% бросков по своим воротам. Он сыграл "на ноль" в домашнем матче с челябинским "Трактором" (1:0).

Лучшим защитником признали игрока казанского "Ак Барса" Митчелла Миллера. В двух матчах он забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи. Лучшим нападающим стал Майкл Маклауд из "Авангарда", забивший три гола и сделавший три результативных паса.

Лучшим новичком недели признали защитника московского ЦСКА Ивана Патрихаева, который в трех матчах забросил шайбу и сделал три результативные передачи.