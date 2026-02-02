Фетисов объяснил драки россиян в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов объяснил драки российских вратарей в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает ТАСС.

По мнению бывшего хоккеиста, сейчас в турнире серьезный накал.

«Уже все бьются за плей-офф, поэтому да, вратари тоже дерутся иногда, ничего страшного в этом нет», — заявил Фетисов.

Он также отказался считать происходящее тенденцией.

«Так случилось, что два раза подряд произошло. Если вратарь вступил в драку, то выбора нет у другого вратаря», — добавил Фетисов.

Ранее 2 февраля российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский подрался с американским вратарем «Бостон Брюинс» Джереми Свейманом. 20 января другой российский вратарь — Сергей Бобровский из «Флорида Пантерс» — подрался с американским коллегой из «Сан-Хосе Шаркс» Алексом Недельковичем.