На дерби в КХЛ между ЦСКА и СКА установлен рекорд России

На прошедшем 1 февраля в Москве армейском дерби в КХЛ между ЦСКА и СКА (3:2 Б) установлен рекорд России.

ХК ЦСКА собрал самый большой флаг России, созданный из трещоток, выданных болельщикам на арене. Тысячи зрителей одновременно подняли их во время исполнения гимна – от нижних рядов до самых верхних, превратив трибуны в единый триколор. Рекорд официально зафиксирован представителями Книги рекордов России.

СКА потерпел поражение от ЦСКА (2:3 Б) и уступил в седьмом матче подряд, установив новый клубный антирекорд по длительности серии поражений в КХЛ. В следующем матче команда Игоря Ларионова встретится с «Динамо» в Минске 3 февраля.