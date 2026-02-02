Юниорские сборные РФ по хоккею на траве допустили до турниров

Международная федерация хоккея на траве (FIH) допустила юниорские сборные России до соревнований под эгидой организации без ограничений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

"Приветствуем решение Международной федерации хоккея на траве о допуске российских юниоров на все международные соревнования под эгидой организации, - написал Дегтярев. - В соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета, озвученными на саммите 11 декабря 2025 года, ограничения для спортсменов до 18 лет сняты с немедленным вступлением в силу, сообщил в письме президент FIH Тайяб Икрам. Он отдельно отметил, что федерация ценит усилия российских коллег по защите прав своих атлетов".