Юниорские сборные РФ по хоккею на траве допустили до турниров без ограничений
Международная федерация хоккея на траве (FIH) допустила юниорские сборные России до соревнований под эгидой организации без ограничений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
"Приветствуем решение Международной федерации хоккея на траве о допуске российских юниоров на все международные соревнования под эгидой организации, - написал Дегтярев. - В соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета, озвученными на саммите 11 декабря 2025 года, ограничения для спортсменов до 18 лет сняты с немедленным вступлением в силу, сообщил в письме президент FIH Тайяб Икрам. Он отдельно отметил, что федерация ценит усилия российских коллег по защите прав своих атлетов".