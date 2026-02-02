«Торпедо» обыграло «Адмирал»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и нижегородским «Торпедо». Победу одержали гости со счётом 3:2 в овертайме.

На пятой минуте матча счёт открыл нападающий «Торпедо» Андрей Белевич с передач Игоря Гераськина и Бобби Нарделлы. В середине второго периода хоккеисты «Адмирала» забросили две шайбы подряд менее, чем за 30 секунд — отличились Дмитрий Завгородний и Александр Шепелев. На 31-й минуте Егор Виноградов сравнял счёт в матче. В овертайме победу одержали гости. Победный гол на счету Тимура Муханова.

«Торпедо» прервало свою серию из трёх поражений.