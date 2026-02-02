Плющев об антирекорде СКА: «Ларионов покинул страну, которая дала ему все, потом вернулся. Может, в идеологическом плане что-то не складывается»
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался об антирекордной серии поражений СКА под руководством Игоря Ларионова.
Команда из Санкт-Петербурга проиграла 7 матчей подряд в FONBET КХЛ.
«Недавно опубликовали отрывки из книги Ларионова о временах, когда он уехал в Америку. По-моему, там четко изложено, почему сейчас у него здесь все происходит так, как происходит. Я был удивлен, когда прочитал отдельные моменты, но все стало ясно: это человек, покинувший свою страну, которая дала ему все. Сейчас он вернулся в страну-преемника СССР – может, что-то не складывается в идеологическом плане. Вопрос о возможной отставке Ларионова из СКА – не ко мне. Есть новое руководство, и у них есть свое видение. Но то, что сейчас СКА – не та команда, которую мы привыкли видеть, для меня однозначно. Причины, думаю, кроются именно там, где я сказал», – сказал Плющев.
