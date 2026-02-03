«Ак Барс» вывел защитника из списка травмированных

Защитник казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин выведен из списка травмированных игроков, сообщает пресс‑служба КХЛ.

© ХК «Ак Барс»

В сентябре «Ак Барс» поместил Яруллина в список травмированных. В начале октября защитник перенес операцию, характер травмы не уточнялся.

Яруллину 32 года, в текущем сезоне он провел шесть матчей в регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ и не отметился результативными действиями.

Яруллин — обладатель Кубка Гагарина 2018 года в составе «Ак Барса».

