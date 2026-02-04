Никита Кучеров первым среди российских игроков набрал 90 очков в сезоне-2025/2026 НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал четыре очка в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:3 OT), которая прошла в ночь с 3 на 4 февраля мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида). Заброшенная шайба и ассистентский хет-трик позволили Никите первым среди российских игроков довести свои бомбардирские показатели текущего сезона до 90 (29+61) очков в 50 матчах.

© Чемпионат.com

Кучеров продолжает оставаться с отрывом лучшим бомбардиром сезона НХЛ среди хоккеистов из России. Второе место с 69 (32 + 37) очками в 57 матчах занимает Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), третье с 57 (19+38) очками в 52 матчах — Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»).