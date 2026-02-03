Дубль Капризова принес «Миннесоте» победу

«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

© Газета.Ru

Основное время встречи, которая состоялась на стадионе «Гранд Казино Арена» в американском городе Сент-Пол, завершилось с результатом 3:3. В составе «Миннесоты» отличились Йоэль Эрикссон Эк, российский нападающий Кирилл Капризов и Брок Фэйбер. За «Канадиенс» шайбы забросили Брендан Галлахер, Кирби Дак и Иван Демидов. Победный для «Уайлд» гол в овертайме оформил Капризов.

Капризов оформил 31-й и 32-й голы в сезона, а по итогам матча был признан первой звездой. Второй и третьей звездами также стали игроки «Уайлд» Брок Фэйбер (1+0) и Куинн Хьюз (0+3).

«Миннесота» идет на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 76 очков за 57 матчей. «Монреаль» расположился на четвертой позиции в Восточной конференции, имея в активе 70 баллов после 56 матчей.

В следующей игре «Миннесота» сразится с «Нэшшвил Предаторз» 5 февраля, а «Монреаль» сыграет с «Виннипег Джетс» в тот же день.