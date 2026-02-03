Нападающий Бедард установил рекорд «Чикаго»

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард во встрече регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 с «Сан-Хосе Шаркс» записал на свой счёт заброшенную шайбу.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, 20-летний Бедард набрал своё 181-е (68+113) очко в Национальной хоккейной лиге и установил рекорд «Чикаго» по количеству очков серди игроков до 21 года. Коннор обошёл Эда Ольчика (180).

В ночь со 2 на 3 февраля мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.