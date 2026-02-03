Овечкин вышел на чистое десятое место по количеству очков в НХЛ с учетом плей‑офф

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин опередил Марселя Дионна по количеству набранных очков в НХЛ с учетом плей‑офф.

В понедельник «Вашингтон» победил на своем льду «Нью‑Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата со счетом 4:1, Овечкин отметился результативным пасом.

Теперь в списке лучших бомбардиров НХЛ с учетом плей‑офф Овечкин занимает чистое десятое место (1817 очков), у Дионна — 1816. На девятой строчке располагается Джо Сакик (1829), среди действующих игроков впереди Овечкина только форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби (1946, пятое место), абсолютным лидером является Уэйн Гретцки (3237).

Овечкину 40 лет, он лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ (919 шайб), с учетом плей‑офф (996) по этому показателю он уступает только Гретцки (1016).