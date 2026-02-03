Легионер «Сочи» рассказал о первых впечатлениях после приезда в Россию

Нападающий «Сочи» Макс Эллис рассказал о первых впечатлениях после приезда в Россию.

© ХК "Сочи"

«Когда я приехал сюда, понял, что принял правильное решение. Все совсем не так, как показывают в новостях в Америке. Моя семья тоже приезжала в Россию, и им все очень понравилось», — сказал Эллис.

Эллис перед сезоном-2025/26 перешел в «Шанхай Дрэгонс». 28 октября «драконы» обменяли форварда в «Сочи». Клуб, который базируется в Санкт-Петербурге, получил денежную компенсацию.

В КХЛ в сумме 26-летний нападающий провел 39 матчей и набрал 25 (14+11) очков. Показатель полезности представителя США составляет «-1».

Эллис до переезда в КХЛ выступал за финский «Юкурит» и за фарм-клуб «Торонто Мейпл Лифс» в АХЛ. Хоккеист не был выбран на драфте НХЛ и не сыграл в лучшей лиге Северной Америки.