Защитник «Ак Барса» ответил на вопрос о возможном продлении контракта

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер ответил на вопрос о возможном продлении контракта с казанским клубом.

– Твой сосед по раздевалке Лямкин продлил контракт. Связываешь ли своё будущее с «Ак Барсом»?

– Так далеко не смотрю, поскольку до истечения моего контракта ещё много времени. Надеюсь, что к этому времени мы сможем выиграть Кубок Гагарина.

– Допускаешь возвращение в Северную Америку? Даже Кудашов называл тебя игроком НХЛ.

– НХЛ по-прежнему остаётся мечтой. Мне хотелось бы поиграть в Америке. Это мечта каждого юного хоккеиста, но пока я здесь, буду делать всё, чтобы выиграть главный трофей и сделать каждого счастливым, – цитирует Миллера Metaratings.