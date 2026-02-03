Дубль Михайлиса принес «Металлургу» победу в гостевом матче с «Ладой»

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу магнитогорцев.

Дублем в составе «Металлурга» отметился нападающий Никита Михайлис. Ещё один гол в составе магнитогорской команды забил Александр Петунин. За «Ладу» отличились Андрей Алтыбармакян и Райли Савчук, на счёт которого была записана шайба, которую защитник «Металлурга» Егор Яковлев забросил в свои ворота.

«Металлург» одержал четвёртую победу подряд и вторую – над «Ладой» в текущем сезоне.