31 сейв Сорокина помог «Айлендерс» обыграть в овертайме «Питтсбург»,

В ночь с 3 на 4 февраля мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 5:4 OT.

© Чемпионат.com

Ворота «Айлендерс» защищал российский вратарь Илья Сорокин, отразивший 31 из 35 бросков в створ (88,57%). Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов отметился заброшенной шайбой, его 39-летний одноклубник Евгений Малкин очков не набрал.