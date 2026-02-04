Хоккеист «Сочи» рассказал, что мог оказаться в ЦСКА

Нападающий хоккейного клуба «Сочи» Тимур Хафизов в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что ЦСКА интересовался его кандидатурой и хотел оформить трансфер перед дедлайном КХЛ.

Хафизову 27 лет, в текущем сезоне в 51 матче за «Сочи» форвард забил восемь голов и отдал девять результативных передач.

— В кулуарах перед дедлайном ходили слухи о том, что менеджмент ЦСКА хочет вас обменять в свою команду. Насколько это соответствует действительности?

— Не буду скрывать, что был звонок от агента. Он сказал, что есть интерес от ЦСКА, но не сложилось. Сейчас я игрок «Сочи» и думаю только о «Сочи».

— Это ваше решение или в сделку вмешалась третья сторона, которая не позволила клубам договориться?

— Давайте оставим это без комментариев, — сказал Хафизов корреспонденту «Матч ТВ».

