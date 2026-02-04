«Барыс» обыграл «Адмирал»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и астанинским «Барысом». Победу одержали гости со счётом 4:1.

Голами в составе «Барыса» отметились Кирилл Савицкий, Динмухамед Кайыржан, Эмиль Галимов и Майк Веккионе. Единственную шайбу за «Адмирал» забросил капитан команды Либор Шулак.

«Барыс» во второй раз в текущем сезоне обыграл «Адмирал», единожды уступив владивостокскому клубу. Обе команды по-прежнему занимают последние две строчки в таблице Восточной конференции КХЛ. Астанинский клуб прервал серию из шести поражений.