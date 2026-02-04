Нападающий «Авангарда» прокомментировал победу в матче против «Шанхая»

$76.9890.72

Пономарев об «Авангарде»: «Работаем над тем, чтобы просадок вообще не было, вся игра шла ровно»

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарев прокомментировал победу в игре против «Шанхая» (5:3).

Команда из Омска выиграла 8-й матч подряд.

«Хотел бы сказать, что игра была неудовлетворительной. Тяжело говорить против цифр, но это была явно не лучшая наша игра. Второй период был объективно провальный. У нас хорошая серия, но меня больше радует тот момент, что, когда мы проигрываем, то можем выйти и вернуть игру в наше русло. Это самое важное в данный момент, над чем мы работаем. В «Авангарде» еще больше работаем над тем, чтобы вообще этих просадок не было, и вся игра шла ровно», – сказал Пономарев.
